В Колумбии при теракте погибли три человека

Три человека, в том числе двое полицейских, погибли в среду в результате взрыва в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер. Об этом сообщили вооруженные силы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем этот направленный против колумбийцев теракт, в результате которого в Тибу, Норте-де-Сантандер, были убиты двое сотрудников полиции Колумбии и женщина", - говорится на странице ВС в Twitter. По данным военных, ранения в результате взрыва получили трое полицейских и четверо гражданских лиц.

Бомба взорвалась на дороге, по которой на военную базу следовал полицейский патруль. Рядом с ним в этот момент проезжали пассажирский автобус и мотоцикл, которым управляла погибшая женщина.