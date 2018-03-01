Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой

1 марта 2018 15:40 (UTC+04:00)

Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой, даже если позиции не совпадают, мы все равно остаемся партнерами, которым вместе отвечать на сложнейшие мировые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, передает РИА Новости.

"Весь мир проходит сейчас через переломный период, и лидером станет тот, кто готов и способен к изменениям. Тот, кто действует, идет вперед. Такую волю наша страна, наш народ проявляли на всех определяющих исторических этапах нашего развития. За последние без малого 30 лет мы добились таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе", — заключил глава государства.

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