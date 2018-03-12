EgyptAir получила разрешение на работу в московском аэропорту

12 марта 2018 10:41 (UTC+04:00)

Сотрудники египетской авиакомпании EgyptAir уже получили разрешения, необходимые для их работы в аэропорту российской столицы, в ближайшие несколько дней компания ожидает получения от российских властей окончательного разрешения на полеты, сообщил египетской газете "Дустур" источник в EgyptAir, передает РИА Новости.

Ранее источник в компании по управлению аэропортами Египта подтвердил РИА Новости, что практически все необходимые для полетов и их обслуживания разрешения и соглашения египетская авиакомпания уже получила, первый рейс может быть осуществлен в конце марта или начале апреля.

"Ответственный источник в EgyptAir сообщил, что разрешения для сотрудников в аэропорту Москвы были получены за прошедший период и что в течение ближайшего периода в рамках подготовки к возобновлению полетов между Каиром и Москвой будут завершены последние детали с разрешением на посадку самолетов в московском аэропорту. И в конце этого месяца будет объявлено о возобновлении авиасообщения", — пишет египетская газета.

По информации источника, EgyptAir будет выполнять рейсы в Москву на самолетах нового поколения Boeing 737 800, которые ранее закупила авиакомпания. Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из московского аэропорта "Домодедово", российский – из "Шереметьево". Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.

В то же время источник в Каирском международном аэропорту сообщил египетской газете "Дустур", что сотрудники российской авиакомпании "Аэрофлот" также начали получать разрешения на работу в зонах прилета и вылета аэропорта. "Кроме того, для рейсов российской авиакомпании в терминале 2 аэропорта Каира был выделен специальный зал ожидания", — сказал источник. Он также подтвердил, что "было принято решение о нахождении в египетском аэропорту на регулярной основе нескольких российских специалистов по безопасности для контроля за мерами, принимаемыми на российских рейсах, прилетающих из Москвы и вылетающих из Каира".

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

В конце 2017 года между российской и египетской стороной был подписан протокол по авиабезопасности, после чего прямое авиасообщение между Москвой и Каиром должно было ориентировочно возобновиться в феврале. Однако из-за продолжавшихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам сообщения возобновление полетов перенесли.

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