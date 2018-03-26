На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет

Автобус, следовавший из Белокурихи в кемеровский Новокузнецк, перевернулся на Алтае, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла около 16.00 на 40-м километре автодороги "Бийск – Мартыново – Ельцовка" в Целинном районе.

"Предварительно установлено, что водитель, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В транспортном средстве находилось 36 пассажиров. В результате ДТП имеются пострадавшие. В настоящее время с ними работают сотрудники скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололеда. Прогнозируется вскрытие нескольких рек и локальные подтопления в низинах из-за талых вод.

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