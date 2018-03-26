На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет

26 марта 2018 15:38 (UTC+04:00)

Автобус, следовавший из Белокурихи в кемеровский Новокузнецк, перевернулся на Алтае, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла около 16.00 на 40-м километре автодороги "Бийск – Мартыново – Ельцовка" в Целинном районе.

"Предварительно установлено, что водитель, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В транспортном средстве находилось 36 пассажиров. В результате ДТП имеются пострадавшие. В настоящее время с ними работают сотрудники скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололеда. Прогнозируется вскрытие нескольких рек и локальные подтопления в низинах из-за талых вод.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Скончался основатель финансовой пирамиды "МММ"
Россия 15:03
При пожаре в ТЦ в Кемерово пострадали граждане Армении
Армения 13:44
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)
Россия 12:51
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 12:28
МИД Ирана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
Политика 12:19
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 11:56
В Армении появятся подразделения российской военной полиции
Армения 11:49
Глава МИД КНДР планирует посетить Россию
Россия 11:35
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 11:07
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Россия 09:13
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание
Россия 09:13
Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек
Россия 07:59
Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой
Россия 06:06
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
Россия 04:17
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Россия 03:22
При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей
Россия 02:56
20 человек пострадали в результате ДТП в Турции
Турция 02:32
Спасатели ликвидировали пожар в кемеровском ТЦ
Россия 00:57