Из генконсульства США в Петербурге начали вывозить коробки и мебель

30 марта 2018 13:10 (UTC+04:00)

Мебель и коробки начали выносить из здания генконсульства США в Санкт-Петербурге, которое должно быть закрыто до субботы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около 11.20 из здания генконсульства США на Фурштатской улице начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Ранее сообщалось, что территорию генконсульства покинули по меньшей мере четыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания консульства три желтых мешка.

На месте дежурили три полицейских автомобиля, которые прибыли после задержания мужчины, бросившего стакан с кофе в здание консульства. Позже мужчину увезли.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

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