Путин назвал переговоры с Эрдоганом и Роухани по Сирии конструктивными

Лидеры России, Ирана и Турции провели переговоры в деловой и конструктивной обстановке, обсудили ситуацию в Сирии, сказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Наши переговоры в трехстороннем формате прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы обстоятельно рассмотрели основные аспекты ситуации в Сирии, обменялись мнениями по дальнейшим шагам в целях обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране", — сказал Путин.

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