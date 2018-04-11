Представители Россельхознадзора обсудят в Грузии борьбу с мраморным клопом

11 апреля 2018 09:15 (UTC+04:00)

В Грузии находятся трое представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора). Они ознакомятся с вопросами, связанными с распространением мраморных клопов, сообщили «Новости-Грузия» в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

В настоящий момент уточняется, где именно побывают российские специалисты, пояснили в агентстве.

«В процессе борьбы с вредителем грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе и Российской Федерации, где мраморные клопы являются вызовом. Координированная работа и разделение существующего опыта поможет максимально сократить популяцию вредителя и снизить ущерб, нанесенный аграрной области», — отмечено в заявлении агентства.

В агентстве продовольствия отмечают, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморными клопами в Грузию были приглашены все те ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт в борьбе с вредителем. Были проведены тематические форумы и дискуссии.

Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. Минувшим летом мраморные клопы нанесли серьезный урон сельскому хозяйству в Западной Грузии. В октябре мраморные клопы появились уже в Тбилиси.

На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделит 49 миллионов лари (более 18,2 миллиона долларов). Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.

Проект правительства Грузии по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.

В 2018 году будет усилен мониторинг популяции и распространения мраморных клопов. Государство приобретет более 100 тысяч феромонов для привлечения вредителя. Специальные ловушки разместят по всей территории страны.

Государство также планирует провести химическую обработку до миллиона гектаров земли. Для этой цели рассчитывают использовать 360 тонн препарата.

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Azernews Newspaper
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