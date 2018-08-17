Россия и Турция обсудили варианты выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации

17 августа 2018 17:59 (UTC+04:00)

Российские специалисты провели переговоры с турецким бригадным генералом Четыном Коклю по вопросу выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации. Об этом в пятницу сообщил представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько на совместном заседании российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев, передает ТАСС.

Ранее Посунько анонсировал встречу с Коклю.

"Проведены переговоры с представителем Турецкого совместного координационного центра бригадным генералом Четын Коклю по вопросам организации выхода внутренне перемещенных лиц из идлибской зоны деэскалации. Проведена рабочая встреча с представителями ООН по вопросам гуманитарной ситуации в юго-западной зоне деэскалации и складывающейся ситуации в идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

Всего с 4 марта 2018 года эту часть Сирии покинули 26642 человека.

Также отмечается, что за сутки в страну из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 117 беженцев (женщин - 35, детей - 59). Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 7093 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" - 3042, "Земрани" - 3008, "Эль-Дабусия" - 644, "Эль-Кусайр" - 399.

В места постоянного проживания в течение суток возвратились 542 сирийца, в провинцию Хомс - 202 (всего с 1 января 2018 года - 28719 человек), в Восточную Гуту - 225 (всего с 30 сентября 2015 года - 75 578 человек).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тбилиси открылся российский визовый центр
Грузия 16:35
Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор откроется в ноябре в Москве
Беларусь 15:57
Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии
Россия 15:47
МИД РФ о мониторинге ОБСЕ на границе Нахчыванской АР Азербайджана и Армении (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Турция ответит на новые санкции США по правилам ВТО
Турция 13:15
Турецкая архитектурная компания построит в Ташкенте европейский бульвар
Бизнес 12:37
Лента новостей
Транскаспийский трубопровод должен быть согласован со всеми каспийскими странами - МИД РФ
Россия 18:35
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку тягачей
Тендеры 18:29
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку материалов
Тендеры 18:26
Туристические возможности Азербайджана будут представлены в Азии - Ассоциация
Туризм 18:06
В июле в Китае были утверждены проекты общей стоимостью более $10 млрд
Бизнес 18:06
Китай достигает успехов в сокращении избыточных производственных мощностей
Бизнес 17:58
В Баку объявился "автобусный маньяк" (ВИДЕО)
Происшествия 17:57
Азербайджан назвал приоритетные сферы для создания совместных предприятий с ОАЭ
Бизнес 17:56
Coca-Cola намерена произвести рекордный объём продукции в Узбекистане
Бизнес 17:38