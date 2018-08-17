Россия и Турция обсудили варианты выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации

Российские специалисты провели переговоры с турецким бригадным генералом Четыном Коклю по вопросу выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации. Об этом в пятницу сообщил представитель Совместного координационного центра полковник Алексей Посунько на совместном заседании российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев, передает ТАСС.

Ранее Посунько анонсировал встречу с Коклю.

"Проведены переговоры с представителем Турецкого совместного координационного центра бригадным генералом Четын Коклю по вопросам организации выхода внутренне перемещенных лиц из идлибской зоны деэскалации. Проведена рабочая встреча с представителями ООН по вопросам гуманитарной ситуации в юго-западной зоне деэскалации и складывающейся ситуации в идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

Всего с 4 марта 2018 года эту часть Сирии покинули 26642 человека.

Также отмечается, что за сутки в страну из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 117 беженцев (женщин - 35, детей - 59). Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 7093 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" - 3042, "Земрани" - 3008, "Эль-Дабусия" - 644, "Эль-Кусайр" - 399.

В места постоянного проживания в течение суток возвратились 542 сирийца, в провинцию Хомс - 202 (всего с 1 января 2018 года - 28719 человек), в Восточную Гуту - 225 (всего с 30 сентября 2015 года - 75 578 человек).

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