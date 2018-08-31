Россия прекратит возить американских астронавтов на МКС в апреле

31 августа 2018 15:39 (UTC+04:00)

Контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию завершатся в апреле 2019 года, сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Посадкой корабля "Союз-МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", — сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у Ракетно-космической корпорации "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. С 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жириновский заявил, что Эрдоган готов разместить российскую базу в Турции
Турция 15:50
Россия направит в МИД Британии призыв отказаться от провокации в Идлибе
Россия 15:05
Три человека погибли при взрыве на оборонном заводе в России
Россия 14:26
Кремль подтвердил подготовку саммита президентов РФ, Турции и Ирана
Россия 14:24
МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами
Китай 12:46
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия 12:41
Лента новостей
Германия развивает сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазовой сфере
Энергетика 15:50
Жириновский заявил, что Эрдоган готов разместить российскую базу в Турции
Турция 15:50
Бесконтактные платежи с каждой картой от Bank Respublika
Бизнес 15:47
В производстве меда в Азербайджане ожидается рост - Ассоциация
Бизнес 15:45
В июле Турцию посетило около 900 тыс. российских туристов
Туризм 15:14
Россия направит в МИД Британии призыв отказаться от провокации в Идлибе
Россия 15:05
На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией продолжается обновление дорожной разметки
Общество 14:58
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество 14:53
Фаик Агаев об Иосифе Кобзоне: Для меня он был величиной, его голос и исполнение я люблю
Культура 14:47