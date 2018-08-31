Россия прекратит возить американских астронавтов на МКС в апреле

Контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию завершатся в апреле 2019 года, сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Посадкой корабля "Союз-МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", — сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у Ракетно-космической корпорации "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. С 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях.

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