Захарова: Россия хотела бы больше сотрудничать с США по теме оружия массового уничтожения

27 сентября 2018 02:24 (UTC+04:00)

Россия надеется на усиление сотрудничества с США для того, чтобы не допустить попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов. Об этом, как передает ТАСС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Уже давно время рукопожатий прошло. И по Идлибу, и по Сирии в целом, и по оружию массового уничтожения. Давно пора совместно работать", - сказала Захарова. "В частности, об этом [26 сентября в США] говорил Сергей Лавров [на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу нераспространения ОМУ], приводя в пример наличие у террористических организаций и экстремистских элементов ядерных технологий", - сказала Захарова.

"Это как раз тот вопрос, по которому мы хотели бы взаимодействовать с американцами намного больше. И не только с ними, но и с остальными членами международного сообщества", - отметила она. Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно обращалась к партнерам с предложениями по вопросам нераспространения, "но, к сожалению, не была поддержана".

"Видим ли мы такое же отношение со стороны Соединенных Штатов? Хотелось бы намного большего", - сказала она.

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