Россия начала экспорт солнечных панелей в Европу

5 октября 2018 16:02 (UTC+04:00)

Россия начала экспорт солнечных панелей в Европу, в частности, с Новочебоксарского завода. Об этом сообщил журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Экспортные поставки уже начались, в частности, с Новочебоксарского завода… в Европу", — сказал Текслер в кулуарах Российской энергетической недели. По его словам, поставки солнечных панелей идут пока в небольших объемах.

"Мы сейчас производим более 200 МВт солнечных панелей в год и это производство будет расширяться с применение самых современных технологий. У нас правда нет большого резерва свободных мощностей, потому что в основном наши мощности рассчитаны на внутренний рынок, на программу ДПМ ВИЭ (программу поддержки использования возобновляемых источников энергии), которая в настоящий момент реализуется", — сообщил он.

В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций. При этом для отобранных проектов должен быть обеспечен определенный уровень локализации производства оборудования в России. Однако эта программа завершится в 2024 году, и в отрасли идет обсуждение, что будет после 2024 года.

В начале текущего года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей.

Напомним, Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября.

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