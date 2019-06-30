Винер-Усманова: сестры Аверины заслужили право на участие в чемпионате мира в Баку

Лидеры российской художественной гимнастики сестры Арина и Дина Аверины заслужили право на участие в чемпионате мира в Баку. Таким мнением с ТАСС поделилась в воскресенье президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, передает Trend.

Арина Аверина 29 июня стала победительницей чемпионата России в индивидуальном многоборье, Дина стала второй. Александра Солдатова, не так давно восстановившаяся после травмы, показала девятый результат.

"Арина и Дина выступят на чемпионате мира - дай им бог здоровья, они это заслужили. Думаю, Саша также имеет шанс выступить в Баку, и очень даже хороший - у нее есть результаты в течение года, надо только подлечить травмы".

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 сентября.

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