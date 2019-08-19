Путин надеется донести до европейцев позицию по международной безопасности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Господин президент упомянул о проблемах в этой сфере. Они действительно существуют... Я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - сказал Путин перед началом переговоров с Макроном.

В понедельник Макрон проводит встречу с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.

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