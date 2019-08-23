В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Москве 27 августа, сообщил РИА Новости, как передает Trend, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.

"Переговоры пройдут в Москве", - сказал Песков.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся после того, как сирийская правительственная армия 22 августа заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, долгие годы остававшемся оплотом террористов. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.

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