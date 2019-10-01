Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах

1 октября 2019 20:29 (UTC+04:00)

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в районе Ормузского пролива, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.
Встреча состоялась во вторник на полях саммита ЕАЭС, проходящего в Ереване, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что другими темами переговоров президентов стали двусторонние отношения, а также ядерная сделка.

Президент Ирана отметил важную роль Москвы в вопросе реализации ядерной сделки другими сторонами, а говоря о ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, указал, что Тегеран выступает за стабильность и мир в регионе, а также обеспечение свободы судоходство.
Роухани добавил, что целью Ормузской инициативы является среди прочего обеспечение безопасности энергоресурсов, свободная транспортировка нефти через пролив.
В свою очередь президент России заявил о поддержке Москвы ядерной сделки, отметив, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы стороны-подписанты соглашения ее полностью выполняли.
Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под название "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.

Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

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