Восемь человек отравились во время ремонтных работ на Орском НПЗ

Восемь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве, передает Trend.

"В ходе ликвидации последствий выброса неизвестного газа пострадали восемь человек. Два пациента в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении с диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным газом". Шесть пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся в терапевтическом отделении Городской больницы №1 Орска", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе предприятия ранее сообщили, что рабочие отравились при проведении подготовительных работ по ремонту на установке гидроочистки дизельного топлива.

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