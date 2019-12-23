В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик

23 декабря 2019 01:23 (UTC+04:00)

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным", - сказал Кобылаш в интервью газете "МК".

Он также рассказал, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

"Новый самолет будет дозвуковым", - отметил командующий.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение до конца 2027 года.

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