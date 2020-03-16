Россия закрывает границу с Беларусью
Российские власти решили закрыть границу с Беларусью для передвижения людей. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".
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