Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 211,1 тыс. человек
Более 211 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 128 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 334 тыс. исследований.
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