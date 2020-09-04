Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 211,1 тыс. человек

Более 211 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 128 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 334 тыс. исследований.