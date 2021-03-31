В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 275 против 8 277 днем ранее. Это минимум с 29 сентября прошлого года. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении число заболевших возросло на 0,18%. В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в стране заразились 4 545 095 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения, в Подмосковье - 584, в Нижегородской области - 283, в Ростовской - 239, в Воронежской - 204.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 280 073 - минимума с середины октября прошлого года, следует из информации штаба.