"Роснефть" и Baker Hughes договорились о сотрудничестве по углеродному менеджменту

"Роснефть" и нефтесервисная компания Baker Hughes в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Об этом говорится в сообщении "Роснефти", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что документ подтверждает взаимное стремление компаний вести совместную разработку, тестирование и внедрение передовых производственных технологических решений в области углеродного менеджмента.

В рамках реализации соглашения "Роснефть" и Baker Hughes оценят потенциал применения технологий и оборудования для обнаружения, измерения, оценки и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего метановых выбросов на производственных объектах российской нефтяной компании.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность использования альтернативных источников энергии, в том числе водорода. "Совместные передовые низкоуглеродные разработки и технологии могут быть применены в рамках реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края", - указывается в сообщении.

Соглашение также предусматривает ряд мероприятий по практическому применению современных технологий: обмен информацией и технологическим опытом, проведение совместных мероприятий и семинаров по углеродному менеджменту, организацию опытно-промышленных испытаний на производственных объектах "Роснефти".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.