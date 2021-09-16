Россия наращивает экспорт пшеницы в Алжир

Российские предприятия увеличивают возобновленный в июне после пятилетнего перерыва экспорт пшеницы в Алжир. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация продолжает наращивать экспорт пшеницы в Алжирскую Народную Демократическую Республику, импортный потенциал которой превышает 7 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, на прошлой неделе партия пшеницы нового урожая весом более 30 тыс. тонн была отправлена в Алжир из порта "Тамань" в адрес OAIC (Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам). В настоящее время еще одно судно стоит под погрузкой в порту "Тамань" для последующего экспорта новой партии пшеницы в Алжир.

Всего в 2020-2021 сельскохозяйственном году Россия экспортировала в Алжир 79 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе ячменя, пшеницы, нута, семян льна, хлопьев овсяных и гречневых, проса.