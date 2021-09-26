В России за неделю зафиксировали 5 682 смерти из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за последние семь дней оказалось максимальным за все время пандемии. В стране зарегистрировали 5 682 смерти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий максимум - 5 618 умерших за неделю - был зафиксирован в середине августа.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 203 900 человек, или 2,75% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.