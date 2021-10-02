Россия продлила продовольственное эмбарго

Правительство России решило продлить продовольственное эмбарго до конца 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе говорится, что запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, будет действовать до 31 декабря 2022 года.