В результате пожара в Рязанской области погибли два человека

Пожар произошел в жилом доме в рабочем поселке Сапожок Сапожковского района Рязанской области. По предварительным данным, мать и дочка погибли, несовершеннолетний сын в больнице, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При пожаре в жилом доме, по предварительным данным, погибли мать и ее дочка, еще один несовершеннолетний сын сейчас в больнице", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, еще один ее сын возрастом 20 лет успел спастись. В свою очередь на сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что информация о пожаре в жилом доме поступила 1 ноября в 02:42 мск. В тушении были задействованы три пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.