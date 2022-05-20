Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки уменьшилось на 1,7%

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 081, что на 1,7% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество госпитализаций снизилось в 38 регионах РФ, увеличилось - в 40. Днем ранее было зарегистрировано 2 117 случаев госпитализации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 089, до 18 283 706. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 6 173, до 17 676 801. Днем ранее там сообщали о 5 952 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 96, до 378 168. Днем ранее было зарегистрировано 97 смертей.