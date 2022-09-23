Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ, передает Trend.

Компания выполнит все обязательства перед сотрудниками и обеспечит компенсационные выплаты, отметили там.

"Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", - заявили в министерстве.

Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывает возможные сценарии развития данной площадки.