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Fesco планирует начать до конца 2023 года доставки грузов из Египта

Россия Материалы 24 мая 2023 16:52 (UTC +04:00)
Fesco планирует начать до конца 2023 года доставки грузов из Египта

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Транспортная группа Fesco планирует до конца текущего года открыть прямые морские линии из Египта, сообщила пресс-служба компании. Fesco уже приступила к формированию офиса в Египте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день в Египте мы приступили к формированию собственного офиса, планируем открыть прямые морские линии из Египта до конца года. Fesco видит большой потенциал для расширения взаимодействия между Россией и Африкой и рассчитывает на дальнейший рост грузопотоков со странами африканского континента. По нашим оценкам, до 2025 года в среднем контейнерный товарооборот с Египтом может увеличиться на 6-7%. Поэтому, я уверен, что нам удастся создать доступный регулярный и стабильный сервис", - отметил председатель совета директоров компании Андрей Северилов, слова которого приводит пресс-служба.

Северилов подчеркнул, что у Fesco также есть планы по развитию логистических сервисов через Марокко и Тунис.

В марте компания сообщала, что рассматривает возможность запуска в конце 2023 года сезонного маршрута по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга.

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