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Глава МИД России прибыл с визитом в Турцию

Россия Материалы 1 марта 2024 03:42 (UTC +04:00)
Глава МИД России прибыл с визитом в Турцию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, передает Trend.

Согласно информации, Лавров примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся вчера брифинге сказала, что в рамках мероприятия он проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ожидается, что министры обсудят широкий спектр вопросов, в первую очередь состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес - торговля, энергетика, безопасность, банковское дело, туризм.

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