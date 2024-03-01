Глава МИД России прибыл с визитом в Турцию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, передает Trend.

Согласно информации, Лавров примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся вчера брифинге сказала, что в рамках мероприятия он проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ожидается, что министры обсудят широкий спектр вопросов, в первую очередь состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес - торговля, энергетика, безопасность, банковское дело, туризм.