Турция расширит военную операцию в Сирии - президент

5 августа 2017 23:09 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передают турецкие СМИ.

Накануне Эрдоган сказал, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») Турция может начать новую военную операцию на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

С 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, за последние 10 дней между генштабами Турции и России были проведены девять телефонных разговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

Azernews Newspaper
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