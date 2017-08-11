Турция надеется, что удастся избежать войны между США и КНДР- президент

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на то, что удастся избежать военного столкновения между США и КНДР, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам президента Турции, любое военное столкновение чревато кровавыми последствиями.

Глава государства отметил, что в случае военного столкновения между США и КНДР, также могут возникнуть непредсказуемые побочные последствия.

Отметим, что ранее Северная Корея выступила с заявлением, угрожая полным уничтожением США.

"США столкнутся с позорным поражением и окончательной гибелью, если они продолжат опасную военную авантюру, санкции и давление", - говорится в заявлении официальных лиц Северной Кореи, распространенном государственным агентством KCNA.

Ранее КНДР заявила о планах запуска ракеты средней дальности в районе Тихого океана, где, в частности, расположена американская военная база на острове Гуам.

В свою очередь, как сообщалось ранее, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, и этот план будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы в отношении США "будут встречены огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще не видел ранее".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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