Совет нацбезопасности Турции рекомендовал рекомендовал продлить чрезвычайное положение

17 января 2018 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось заседание Совета национальной безопасности под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Совет нацбезопасности рекомендовал продлить в стране режим чрезвычайного положения.

Основной повесткой дня заседания стал вопрос о проведении операции в Африне, а также о продлении действующего в стране режима чрезвычайного положения, срок которого истекает 19 января.

Чрезвычайное положение в Турции было введено после попытки военного переворота в 2016 году.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Отметим, что последний раз чрезвычайное положение в Турции было продлено сроком на три месяца в октябре прошлого года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте - СМИ
Турция 01:19
В США заявили о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии
США 00:56
Турция не допустит создания "сил пограничной безопасности" в Сирии
Турция 00:46
Главы МИД Турции и России обсудили сирийский кризис
Турция 17 января 17:00
ВС Турции периодически обстреливают позиции террористов в сирийском Африне
Турция 17 января 15:34
В Турции началось строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток"
Турция 17 января 15:01
ВС Турции обстреляли сирийский город Африн
Турция 17 января 10:49
Турция и Грузия рассматривают новые правила пересечения общей границы
Грузия 17 января 09:23
Глава МИД Турции встретился с Рексом Тиллерсоном
Турция 17 января 02:57
Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии
Грузия 17 января 02:05
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и генсеком НАТО
Турция 16 января 21:21
Военные операции в Африне начнутся очень скоро - Эрдоган
Турция 16 января 13:51
Турция не должна замедлять ход военной операции на севере Сирии – лидер оппозиции
Турция 16 января 13:06
США должны определиться с выбором союзника - глава МИД Турции
Турция 15 января 23:50
Известные турецкие актеры выберут в Баку "Sinema Güzeli Yarışması" (ФОТО)
Стиль 15 января 16:24
США создают армию террористов в Сирии – Эрдоган
Турция 15 января 15:43
Азербайджанский певец растрогал зрителей шоу "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)
Интересное 15 января 11:40
ВС Турции могут приступить к военной операции в Сирии до конца января – СМИ
Турция 15 января 11:08