Совет нацбезопасности Турции рекомендовал рекомендовал продлить чрезвычайное положение

БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось заседание Совета национальной безопасности под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Совет нацбезопасности рекомендовал продлить в стране режим чрезвычайного положения.

Основной повесткой дня заседания стал вопрос о проведении операции в Африне, а также о продлении действующего в стране режима чрезвычайного положения, срок которого истекает 19 января.

Чрезвычайное положение в Турции было введено после попытки военного переворота в 2016 году.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Отметим, что последний раз чрезвычайное положение в Турции было продлено сроком на три месяца в октябре прошлого года.

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