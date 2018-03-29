Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев

29 марта 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев. Об этом говорится в сообщении городского управления полиции, распространенном в четверг.

Операция проводится в двух районах Стамбула - Эскиюрте и Эсенлер.

Есть задержанные, имена которых не разглашаются.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За отчетный период в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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