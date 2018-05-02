Вице премьер Турции прокомментировал причины создания коалиции оппозиционных партий на предстоящих выборах

2 мая 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание политической коалиции со стороны четырех оппозиционных политических партий Турции, готовящихся к предстоящим парламентским выборам, направлено именно против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в среду турецкие СМИ.

«Создание коалиции между оппозиционными партиями вовсе не преследует цели укрепления демократии в Турции, как это утверждают лидеры партий», - сказал Боздаг.

Отметим, что сегодня сообщалось, что оппозиционные Народно-республиканская партия (CHP), «İYİ Parti», «Saadet Partisi» и Демократическая партия Турции (Demokrat Parti) создают коалицию для участия в парламентских выборах, которые состоятся в Турции 24 июня текущего года.

Отмечается, что не исключено, что оппозиционные партии выступят с единым кандидатом и во время президентских выборов в Турции, которые состоятся в тот же день.

Как ожидается, кандидатура от оппозиции на пост президента будет оглашена в ближайшие дни.

В досрочных парламентских и президентских выборах примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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