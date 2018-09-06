Боевики РПК используют для проникновения в Турцию территорию Армении – СМИ

6 сентября 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После укрепления ВВС Турции безопасности границы страны с севером Ирака террористы Рабочей партии Курдистана проникают в Турцию через территорию Армении. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что за последние месяцы в северо-восточных провинциях были проведены рейды против членов РПК, и в ходе допросов они говорили, что проникли на территорию Турцию через Армению.

Также сообщается, что, согласно их показаниям, на территории Армении есть лагеря для подготовки террористов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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