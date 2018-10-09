Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе - спикер парламента

9 октября 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе, сказал во вторник спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, сообщают турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что благодаря усилиям этих стран удалось предотвратить новый поток беженцев из Сирии.

Спикер также отметил, что обязательства по борьбе с терроризмом не должны быть ношей только нескольких стран.

«Все страны должны активно бороться против террора и не делать различия между террористами», - сказал Йылдырым.

Спикер отметил, что сегодня терроризм является угрозой для всех стран и в том числе для Турции, которая долгие годы ведет активную борьбу против террористической организации РПК.

Отметим что ранее в российском городе Сочи лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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