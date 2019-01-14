Турция не боится угроз США – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция не боится угроз США, которые не соответствуют партнерским отношениям Вашингтона и Анкары, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что Турция не является врагом этнических курдов в Сирии.

«Анкара всегда опекала этнических курдов не только в Турции, но и в Сирии», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция борется не с этническими курдами, а с террористами сирийского крыла РПК - PYD/YPG.

Глава МИД отметил, что заявление США о том, что на территории Сирии нужно создать 32-километровую зону безопасности, не является идеей США.

«Турция ранее неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности на территории Сирии», - сказал Чавушоглу

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп заявил: "Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от "Исламского государства" (ИГ) с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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