Глубина зоны безопасности на севере Сирии может быть расширена до 40 километров

22 января 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зона безопасности глубиной в 32 километра, создание которой запланировано Турцией на севере Сирии, будет расширена до 40 километров. Об этом во вторник сообщил Trend источник в правительстве Турции. По слова источника ожидается, что на днях данный вопрос также будет вынесен на повестку дня правительства.

«В случае, если на севере Сирии будет создана зона безопасности то на эту территорию смогут вернуться как минимум 700 тысяч сирийских беженцев из Турции», - сказал источник.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае создание данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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