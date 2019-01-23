Президент Турции отправился в Москву

23 января 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву, передает Trend в среду со ссылкой на сообщение администрации главы турецкого государства.

Президента Турции сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава турецкой разведки Хакан Фидан, а также министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.

Отметим, что сегодня в рамках встречи президентов Турции и РФ в основном будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.

Напомним, что, как сообщалось ранее, в рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, наряду с урегулированием сирийского кризиса, также может быть обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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