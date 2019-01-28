Сирийские беженцы покинут Турцию – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - После создания на севере Сирии зоны безопасности сирийские беженцы покинут Турцию, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в настоящее время на территории Турции находится около 4 миллионов сирийских беженцев.

«На содержание сирийских беженцев Турция потратила 35 миллиардов долларов», - сказал Эрдоган.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию протяженностью 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае создания данной зоны она будет состоять из двух частей. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и продолжится до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и продолжится до Джараблуса, который был освобожден от террористов «Исламского государства» (ИГ) в ходе операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, в зону безопасности не войдет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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