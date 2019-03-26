Сирийским беженцам не позволят выйти за рамки турецких законов – экс-спикер парламента Турции

26 марта 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийским беженцам не позволят выйти за рамки существующих в Турции и, в частности, в Стамбуле законов, сказал экс-спикер парламента Турции, нынешний кандидат на пост главы Стамбульского муниципалитета Бинали Йылдырым. Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что если хотя бы один сирийский беженец попытается выйти за рамки дозволенного, то он будет депортирован из Турции.

Экс-спикер парламента отметил, что, не смотря на то, что по официальным данным МВД Турции в Стамбуле числится 559 тысяч сирийских беженцев, на самом деле в Стамбуле проживает около 700 тысяч беженцев из Сирии.

По словам Йылдырыма, сразу после урегулирования конфликта в Сирии все сирийские беженцы покинут Стамбул.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что на территории Турции насчитывается 3 611 834 сирийских беженцев.

Как отметил Сойлу, 612 846 сирийских беженцев - это дети, 303 228 - подростки.

«В настоящее время в Турции обучаются 916 074 сирийских беженцев», - сказал Сойлу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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