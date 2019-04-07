БАКУ /Trend/ - Правящая партия Турции добивается пересчета всех голосов в Стамбуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Али Ихсан Явуз.

"Сегодня мы обратимся в ЦИК для пересчета всех голосов по всем районам Стамбула. В настоящее время разница составляет 16442 голоса", - сказал он.

Отметим, что ранее ПСР заявила, что предоставила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной «Народно-республиканской партии» (CHP) Экрема Имамоглу.

Напомним, что глава стамбульского отделения Партии справедливости и развития (ПСР) Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу Экрема Имамоглу.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Сади Гювен сказал, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле остаются неизменными.

Как сообщалось ранее, Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и «Партии националистического движения» набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от «Народно-республиканской партии» (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

Муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет.

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