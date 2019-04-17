Глава МИД Ирана заявил о готовности сообщить Реджепу Тайипу Эрдогану о деталях переговоров с президентом Сирии

БАКУ /Trend/ - Все детали наших переговоров с президентом Сирийской Арабской республики Башаром Асадом будут переданы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Анкаре во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает в среду Trend.



По словам Зарифа, накануне он провел длительные переговоры с президентом Асадом.

Глава МИД Ирана также отметил, что Исламская Республика желает, чтобы между странами региона были нормальные добрососедские отношения.

Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару с рабочим визитом.

Напомним, что накануне Зариф был в Дамаске где провел встречу с официальными лицами Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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