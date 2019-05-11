Эрдоган: Политика двойных стандартов в борьбе с терроризмом недопустима

БАКУ /Trend/ - Политика двойных стандартов в сфере борьбы с международным терроризмом недопустима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на все наши усилия, мы становимся свидетелями продолжения политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом и набирающими силу радикальными течениями", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что террористическим группировкам на севере Сирии, с которыми ведет борьбу Турция, переданы десятки тысяч единиц оружия, транспортных средств и снаряжения.

Кроме того, Эрдоган указал на неприемлемость попыток представить действующие на севере Сирии террористические организации в качестве обычных вооруженных группировок.

"В ближайшее время мы предоставим четырем миллионам сирийцам возможность вернуться домой, очистив от террористов и другие расположенные вдоль нашей границы регионы Сирии", - заявил он.

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