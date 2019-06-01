Перестрелка на турецко-иранской границе, есть погибшие и раненые

1 июня 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки на турецко-иранской границе между турецкими военными и террористами РПК, по предварительным данным, погибли двое и ранены пятеро военнослужащих. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошёл в провинции Игдыр. После инцидента ВС Турции начали в провинции масштабную спецоперацию против РПК.

О других деталях инцидента не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizogl

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