В Анкаре произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В столице Турции - Анкаре в 13:55 по местному времени произошло землетрясение силой 3,5 балла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Очаг землетрясения был расположен на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах», - пишут СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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