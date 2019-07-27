В одной из турецких провинций объявлен комендантский час

27 июля 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 16 населенных пунктах района Татван турецкой провинции Битлис на юго-востоке страны объявлен комендантский час, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Комендантский час объявлен в рамках мер борьбы против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

По данным СМИ, комендантский час в 16 населенных пунктах продолжится до 23:00 по местному времени.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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