Из Стамбула депортированы свыше 12 тысяч сирийских беженцев

1 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Стамбула депортированы свыше 12 тысяч сирийских беженцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение мэрии Стамбула.

Депортированные сирийские беженцы отправлены в места фактической регистрации в Турции.

В сообщении отмечается, что рейды для выявления этой категории лиц, не имеющих регистрации для проживания в Стамбуле, будут проводиться регулярно.

Отметим, что 22 июля этого года мэрия Стамбула распространила информацию о том, что сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города. Согласно информации, до 20 августа текущего года сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны были покинуть город и вернуться в места фактической регистрации в Турции.

Также сообщалось, что до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, в том числе сирийские беженцы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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