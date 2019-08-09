Глава Национального космического агентства Турции рассказал о приоритетах структуры

9 августа 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальное космическое агентство Турции будет поощрять инвестиции частного сектора в разработку космических технологий, сказал глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Йылдырым при всем этом агентство само на будет производить космические технологии, но будет контролировать производство, и в том числе, займется разработкой стратегии.

Отметим что, седьмого августа 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Йылдырыма на должность главы Национального космического агентства.

Также Эрдоган назначил членов правления агентства.

Отметим, что 13 декабря 2018 года Эрдоган ратифицировал закон о создании Национального космического агентства с штаб-квартирой в Анкаре. Агентство будет действовать при министерстве промышленности и технологий.

Как сообщил Trend ранее источник в правительстве Турции, в стране ведутся работы по созданию Национального космического агентства. Он отметил, что это является одним из важнейших приоритетов для турецкого правительства.

Напомним, что проект создания Национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.

Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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