В Стамбуле горит отель, пострадали иностранные туристы

14 августа 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Фатих вспыхнул пожар в одном из отелей. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате пожара дымом отравились иностранные туристы, гражданство которых не называется. Пострадавшие госпитализированы.

По данным СМИ, на место инцидента прибыли пожарные и спасатели. Ведутся работы по тушению пожара.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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