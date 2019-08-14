В Стамбуле горит отель, пострадали иностранные туристы

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Фатих вспыхнул пожар в одном из отелей. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате пожара дымом отравились иностранные туристы, гражданство которых не называется. Пострадавшие госпитализированы.
По данным СМИ, на место инцидента прибыли пожарные и спасатели. Ведутся работы по тушению пожара.
О других деталях происшествия не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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